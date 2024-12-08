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Сегодня, 12:47

Василевский — о судействе боя Волкова и Гану: «Если даже Уайт признает, скорее всего, что-то нечисто получилось»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал «СЭ» поражение Александра Волкова в поединке турнира UFC 310 от француза Сирила Гана.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Гана раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Спортсмены выступают в тяжелом весе.

«Если разгорелся скандал — нет дыма без огня. Наверняка оно того стоит. Действительно, если даже Дана Уайт это признает, скорее всего, что-то там нечисто получилось», — сказал Василевский «СЭ».

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.

Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
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