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Сегодня, 13:36

Вартанян заявил, что Алискеров просто не успел перестроиться в бою с Уиттакером

Виктория Кравченко
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Российский легковес Эдуард Вартанян отреагировал на поражение Икрама Алискерова в поединке с Робертом Уиттакером.

— Почему Алискеров не попытался перевести бой в партер?

— Любой, абсолютно любой поединок в смешанных единоборствах начинается со стойки. Икрам просто не успел перестроиться.

— Бытует мнение, что его команда допустила ошибку, приняв бой на коротком уведомлении...

— Алискеров сделал это намеренно. Он хотел завоевать авторитет. Ну, как говорится, не получилось, но это никак не скажется на его дальнейшей карьере, — заявил Вартанян MMA.Metaratings.ru.

Экс-чемпион UFC Уиттакер победил нокаутом в первом раунде. Алискеров потерпел второе поражение в карьере.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vartanyan-aliskerov-prosto-ne-uspel-perestroitsya-376008/
Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
Эдуард Вартанян
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