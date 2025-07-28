Лопарев — о поединке Яна и Макги: «Петр хорошо подрался. Почему-то мало бил ногами, упор делал на бокс»

Тренер команды Dar Team по ударной технике Вадим Лопарев прокомментировал поединок Петра Яна против Маркуса Макги на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби.

«Петр хорошо подрался. Почему-то мало бил ногами, упор делал на бокс. За весь бой пробил одно-два колена. Было много моментов, где мог отработать локтями и коленями. Мидл-кики в атаках в исполнении Яна стали бы сюрпризом для соперника. Думаю, что ему могут дать еще один шанс побороться за титул», — цитирует Лопарева meta-ratings.kz.

32-летний Ян победил 35-летнего американца Макги единогласным решением судей. Россиянин выиграл третий бой кряду. Всего на его счету теперь 19 побед и 5 поражений в профессиональных ММА.