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Сегодня, 14:59

В команде Шары Буллета опровергли информацию о невозможности соревноваться в США

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец UFC Шарабутдин Магомедов не будет иметь проблем с выступлением в США.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт отметил, что Шара Буллет может не получить разрешения на выступления в США из-за проблем с глазом.

«У Шары не должно быть с этим проблем. Он сможет выступать в США», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

22 июня Шара Буллет на турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии победил бразильца Антонио Троколи нокаутом в третьем раунде. На счету россиянина 13 побед в 13 поединках в ММА.

Источник: ТАСС
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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