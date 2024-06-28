В команде Шары Буллета опровергли информацию о невозможности соревноваться в США

Боец UFC Шарабутдин Магомедов не будет иметь проблем с выступлением в США.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт отметил, что Шара Буллет может не получить разрешения на выступления в США из-за проблем с глазом.

«У Шары не должно быть с этим проблем. Он сможет выступать в США», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

22 июня Шара Буллет на турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии победил бразильца Антонио Троколи нокаутом в третьем раунде. На счету россиянина 13 побед в 13 поединках в ММА.