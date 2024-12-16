Умар Нурмагомедов: «Хабиб людей в бараний рог скручивал, а Мераба чуть не убил Мораес!»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов считает, что сравнения Хабиба Нурмагомедова и нынешнего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили некорректны, поскольку это бойцы разных уровней.

— Насколько уместно сравнение боевого стиля Мераба с боевым стилем Хабиба? Прессинг...

— Да они и рядом не стояли! Какой прессинг, о чем ты говоришь? Мераб — это человек, который выбрасывает рандомные удары и выигрывает за счет того, что вот эти люди [соперники Двалишвили] не умеют защищаться. Вот где у него контроль? Где у Мераба контроль? Хабиб был собранным бойцом. Посмотри последние бои Хабиба. Он был собранным бойцом, который в стойке наносил тяжелые удары, валил и там в бараний рог скручивал людей. Ты от Мераба это когда видел? Он максимум — в ногу пройти, повалить, удары нанести, человек встает, и все заново нужно. И Мераб пропускает. Его сколько раз... В том положении, в котором был Мераб, Хабиб никогда не был. Его чуть не убил Мораес. В первом раунде. В таком положении Хабиб где был? Он [Мераб] и близко не стоит.

— А что сам Хабиб говорит о Мерабе?

— Как личность мы его не обсуждаем.

— Как о бойце?

— Мы знаем, что это человек, который хорошо дышит и который дерется до конца. У него характер есть, это нельзя отрицать. Как боец он заходит в клетку и дерется, делает все, чтобы выиграть.

Бой между Нурмагомедовым и Двалишвили состоится 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.