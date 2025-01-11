Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:15

Хавьер Мендес: «Бой Умара с Двалишвили будет самым тяжелым»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес в интервью «СЭ» назвал самый тяжелый бой на UFC 311.

— Гаджи Рабаданов рассказал, что Ислам в невероятной форме, что он финиширует Армана в стойке в третьем или четвертом раунде.

— Это возможно, но я готовлюсь на пять раундов. Гаджи знает, о чем говорит, но я как тренер настраиваю на пять раундов. Вижу пять раундов.

— Если говорить про кики и бокс, кто больше эволюционировал — Ислам или Арман?

— Ислам.

— За какой бой вы больше переживаете — за бой Ислама или Умара?

— Я больше не нервничаю. Если спросите, какой бой будет самым тяжелым, то это бой Умара и Мераба.

Умар Нурмагомедов, Хавьер Мендес и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб уверен в парнях. Сейчас он рад. Но в день турнира будет нервничать». Хавьер Мендес — о боях Махачева и Умара

Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным событием UFC 311 в Инглвуде (США). Турнир пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном поединке вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Это будет реванш, их первый бой в апреле 2019 года закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311
UFC 311
Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
Хавьер Мендес
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Перспективы Армении на вступление в ЕС крайне слабы. И вот почему
Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Турнир UFC 311 не будет отменен из-за пожаров в Калифорнии
Хавьер Мендес — о гостеприимстве в Дагестане: «Они не давали мне платить за что-либо»
Мендес: «Не могу сказать, что Царукян дал реально тяжелый бой Махачеву в первый раз»
Мендес — о подготовке к UFC 311: «Уланбеков, Умар и Махачев выглядели фантастически на последних спаррингах»
«Хабиб уверен в парнях. Сейчас он рад. Но в день турнира будет нервничать». Хавьер Мендес — о боях Махачева и Умара
Малютин — о бое Махачева и Царукяна: «В ударке, стойке и борьбе они равны, в партере преимущество за Исламом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хавьер Мендес — о гостеприимстве в Дагестане: «Они не давали мне платить за что-либо»

Виктория Дудакова — Фатима Клайн: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости