Уиттакер: «Стрикленд даст Чимаеву тяжелый бой»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) уверен, что Хамзату Чимаеву (13-0) не получится легко пройти чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда (28-5).

«Усман – это тяжелый соперник, и он [Чимаев] его победил, — сказал Уиттакер на подкасте MMArcade Podcast. — Как Чимаев будет выступать против других средневесов? Трудно сказать. Стили делают бои. Но он будет драться со Стриклендом, а у Стрикленда очень хорошая защита от тейкдаунов. Не говоря уже о том, что с ним неудобно работать в стойке.

Я думаю, что Стрикленд даст Чимаеву тяжелый бой. Я не думаю, что Чимаев пройдет его в одну калитку. Стрикленд работает на протяжении всех пяти раундов. Он набирает обороты от раунда к раунду. Я думаю, что ему [Чимаеву] предстоит очень тяжелое испытание, очень тяжелый бой».

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.