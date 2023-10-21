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Сегодня, 12:00

UFC 294: место проведения турнира Махачев — Волкановски и Чимаев — Усман

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC 294 пройдет 21 октября в столице ОАЭ, городе Абу-Даби. Бои пройдут в спортивном комплексе «Этихад Арена» в субботу на острове Яс на «UFC Fight Island».

В главном событии вечера российский чемпион легкой весовой категории в UFC Ислам Махачев проведет защиту титула в поединке с австралийцем Алексом Волкановски.

В со-главном бою UFC 294 средневес с российскими корнями Хамзат Чимаев подерется с нигерийцем Камару Усманом.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 294.

Смотреть видеотрансляцию предварительного карда мероприятия в Абу-Даби можно будет на канале «Матч Боец» с 16.55 мск. Основной кард в прямом эфире покажут бесплатно на канале «Матч ТВ». Начало — в 21.00. Весь турнир UFC 294 будет доступен по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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