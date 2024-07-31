Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night пройдет в спортивном комплексе «Etihad Arena» в городе Абу-Даби, ОАЭ, в субботу, 3 августа. Начало основного карда запланировано на 22:00 по московскому времени.

В главном поединке вечера в легчайшем весе сойдутся американец Кори Сэндхаген и россиянин Умар Нурмагомедов. Бой официально объявлен претендентским за право встретиться с победителем поединка Шон О`Мэлли против Мераба Двалишвили.

Основной кард

Кори Сэндхаген (США) — Умар Нурмагомедов (Россия). Легчайший вес. Претендентский бой;

Шарабутдин Магомедов (Россия) — Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;

Марлон Вера (Эквадор) — Дейвезон Фигередо (Бразилия). Легчайший вес;

Тони Фергюсон (США) — Майкл Кьеза (США). Полусредний вес;

Маккензи Дерн (Бразилия) — Лупита Годинес (Мексика). Женский минимальный вес;

Йоэль Альварес (Испания) — Элвес Бренер (Бразилия). Легкий вес;

Прелимы

Азамат Мурзаканов (Россия) — Алонзо Менифилд (США). Полутяжелый вес;

Мохаммад Яя (ОАЭ) — Кауе Фернандес (Бразилия). Легкий вес;

Шамиль Газиев (Бахрейн) — Дон'Тэйл Майес (США). Тяжелый вес;

Гурам Кутателадзе (Грузия) — Джордан Вученич (Англия). Легкий вес;

Виктория Дудакова (Россия) — Сэм Хьюз (США). Женский минимальный вес;

Джай Герберт (Великобритания) — Роландо Бедоя (Перу). Легкий вес;

Седрикес Думас (США) — Денис Тюлюлин (Россия). Средний вес.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать вечер ММА, а на федеральном «Матч ТВ» эфир начнется в 20:30 по московскому времени.

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