UFC в Абу-Даби: началась трансляция боев турнира

Началась прямая трансляция UFC on ABC 9. Вечер ММА проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 26 июля. Основной кард ожидается в 22.00 мск.

В полном объеме турнир можно смотреть на онлайн-платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Главный кард покажут на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (по платной подписке) с 21.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

В главном бою вечера сойдутся Роберт Уиттакер (26-8) и Ранье де Риддер (19-2).