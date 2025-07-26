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UFC в Абу-Даби: кард боев турнира, время начала, где смотреть трансляцию

UFC on ABC 9 пройдет в Абу-Даби 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роберт Уиттакер.
Фото Getty Images

UFC on ABC 9 пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 26 июля. Начнется турнир с предварительного карда — в 19.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 22.00 мск.

Главный кард UFC on ABC 9

  • Роберт Уиттакер (26-8) — Ранье де Риддер (19-2)
  • Петр Ян (18-5) — Маркус Макги (10-1)
  • Шарабутдин Магомедов (15-1) — Марк-Андре Барио (17-9)
  • Асу Алмабаев (21-3) — Хоче Очоа (8-1)
  • Никита Крылов (30-10) — Богдан Гуськов (17-3)

Предварительный кард UFC on ABC 9

  • Саид Нурмагомедов (18-4) — Брайс Митчелл (17-3)
  • Муслим Салихов (21-5) — Карлос Леал (20-6)
  • Дэйви Грант (14-7) — Дэймон Блэкшир (17-7-1)
  • Аманда Рибас (13-6) — Табата Риччи (11-3)
  • Ибо Аслан (14-2) — Билли Элекана (6-2)
  • Мохаммад Яхья (12-5) — Стивен Нгуен (9-2)
  • Мартин Будай (15-2) — Маркус Бучеча (4-0)

Где смотреть UFC on ABC 9

В полном объеме турнир покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Главный кард можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

Саид Нурмагомедов, Петр Ян, Шарабутдин Магомедов, Никита Крылов.Ян — Магки, бои Шары Буллета и Саида Нурмагомедова, Крылова и Салихова. Онлайн-трансляция UFC в Абу-Даби
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Петр Ян
Роберт Уиттакер
Саид Нурмагомедов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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