UFC в Абу-Даби: кард боев турнира, время начала, где смотреть трансляцию
UFC on ABC 9 пройдет в Абу-Даби 26 июля
UFC on ABC 9 пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 26 июля. Начнется турнир с предварительного карда — в 19.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 22.00 мск.
Главный кард UFC on ABC 9
- Роберт Уиттакер (26-8) — Ранье де Риддер (19-2)
- Петр Ян (18-5) — Маркус Макги (10-1)
- Шарабутдин Магомедов (15-1) — Марк-Андре Барио (17-9)
- Асу Алмабаев (21-3) — Хоче Очоа (8-1)
- Никита Крылов (30-10) — Богдан Гуськов (17-3)
Предварительный кард UFC on ABC 9
- Саид Нурмагомедов (18-4) — Брайс Митчелл (17-3)
- Муслим Салихов (21-5) — Карлос Леал (20-6)
- Дэйви Грант (14-7) — Дэймон Блэкшир (17-7-1)
- Аманда Рибас (13-6) — Табата Риччи (11-3)
- Ибо Аслан (14-2) — Билли Элекана (6-2)
- Мохаммад Яхья (12-5) — Стивен Нгуен (9-2)
- Мартин Будай (15-2) — Маркус Бучеча (4-0)
Где смотреть UFC on ABC 9
В полном объеме турнир покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Главный кард можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по платной подписке).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.
Новости