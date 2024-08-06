Турнир UFC Fight Night 242 пройдет в ночь на 11 августа в США

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242 состоится в ночь с 10 на 11 августа на арене UFC Apex в Энтерпрайзе, Невада, США. Поединки основного карда стартуют в 2:00 по московскому времени.

В главном событии вечера ММА сойдутся Марчин Тыбура (Польша) и Сергей Спивак (Молдова). Бойцы выступают в тяжелом весе. Соперники уже дрались друг против в 2020-м. Тогда победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) одержал польский боец.

Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».