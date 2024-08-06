Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 22:00

UFC Тыбура — Спивак: дата турнира и где смотреть трансляцию боев

Турнир UFC Fight Night 242 пройдет в ночь на 11 августа в США
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марчин Тыбура.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242 состоится в ночь с 10 на 11 августа на арене UFC Apex в Энтерпрайзе, Невада, США. Поединки основного карда стартуют в 2:00 по московскому времени.

В главном событии вечера ММА сойдутся Марчин Тыбура (Польша) и Сергей Спивак (Молдова). Бойцы выступают в тяжелом весе. Соперники уже дрались друг против в 2020-м. Тогда победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) одержал польский боец.

Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

Тыбура в прошлом бою одолел Тая Туивасу (14-7) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 16 марта на UFC Fight Night 239 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Спивак в своем предыдущем поединке проиграл Сирилу Гану (12-2) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 2 сентября 2023-го на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Гребцам Коровашкову и Петрову не дали пообщаться с российской прессой на Олимпиаде-2024
Пьяные судьи матча Лиги чемпионов украли дорожный знак перед матчем «Динамо» Киев — «Рейнджерс»
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом
Новости
RSS RSS
Все новости