Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

UFC Fight Night Гарсия — Онама: кард и трансляция боев турнира

UFC Fight Night 263 пройдет в Лас-Вегасе 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Стив Гарсия.
Фото Global Look Press

UFC Fight Night 263 пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 1 на 2 ноября. Возглавит турнир бой Стива Гарсии (18-5) и Давида Онамы (14-2). Начнется вечер ММА с предварительного карда в 23.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 2.00 мск.

Основной кард UFC Fight Night 263

  • Стив Гарсия (18-5) — Давид Онама (14-2)
  • Вальдо Кортес-Акоста (14-2) — Анте Делия (26-6)
  • Джереми Уэллс (12-4-1) — Темба Горимбо (14-5)
  • Исаак Дулгарян (7-1) — Ядьер дель Валье (9-0)
  • Чарли Радтке (10-5) — Даниэль Фрунза (9-3)
  • Аллан Насименто (21-6) — Коди Дерден (17-8-1)

Предварительный кард UFC Fight Night 263

  • Кевин Кристиан (9-2) — Билли Элекана (8-2)
  • Тимоти Куамба (9-3) — Чанг Хо Ли (11-1)
  • Донте Джонсон (6-0) — Седрик Дюма (10-3)
  • Кетлен Виейра (15-4) — Норма Дюмон (12-2)
  • Монтсеррат Руис (10-4) — Элис Арделян (10-7)
  • Филип Роу (11-5) — Сеохьюйон Ко (12-2)
  • Талита Аленкар (6-1-1) — Ариане Карнелосси (15-3)

Где смотреть UFC Fight Night 263

В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала). За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Давид Онама
Стив Гарсия
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Уход Карпукаса — еще один удар по «Локо». Что это значит для Галактионова и «Зенита»?
ВАР поставил пенальти, Соболев забил дважды, Глушенков довел дело до разгрома. Что случилось в матче «Зенит» &#8212; «Динамо»
Назван самый сложный предмет для учеников начальной школы
Что произошло за ночь 19 августа. Главное
«Я совершил огромную ошибку». Австралийский теннисист Кирьос сдал положительный допинг-тест на наркотики
В Горном Алтае медведь до смерти растерзал туристку
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Иван Бугаенков
«Волейбол. Наши чемпионы» | Иван Бугаенков
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Кинопоиск» эксклюзивно покажет борцовский турнир PWL 10

Бразильский боец UFC вспомнил, как в России собака откусила его палец
Новости
RSS RSS
Все новости