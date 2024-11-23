UFC Fight Night 248: расписание и результаты боев турнира
Турнир UFC Fight Night 248 состоится на арене Galaxy Macau в Макао (Китай) в субботу, 23 ноября. Прелимы начнутся в 11.00 по московскому времени, основной кард — в 14.00 мск.
В главном событии вечера состоится бой россиянина Петра Яна и бразильского бойца Дейвисона Фигередо. В соглавном поединке подерутся китаянка Ян Сяонань и бразильянка Табата Риччи. Также в октагон выйдут российский боец Муслим Салихов и Сонг Кинан из Китая.
Основной кард UFC Fight Night 248
Петр Ян — Дейвисон Фигейреду
Ян Сяонань — Табата Риччи
Сонг Кинан — Муслим Салихов
Ванг Конг — Габриэлла Фернандес
Волкан Оздемир — Карлос Олберг
Жанг Мингианг — Оззи Диаз
Предварительный кард UFC Fight Night 248
Баергенг Джиелейиси —Суянг Ю
Киру Синх Сахота — Донгхун Чой
Ши Мин — Фен Ксяокан
Ньямджаргал Тумендемберел — Карлос Хернандез
Лонэ Кавана — Хосе Очоа
Ксяо Лон — Куанг Ле
Махешат — Николас Мотта
В полном объеме UFC Fight Night 248 покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен на «Матч ТВ».
UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта