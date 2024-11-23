UFC Fight Night 248: расписание и результаты боев турнира

Турнир UFC Fight Night 248 состоится на арене Galaxy Macau в Макао (Китай) в субботу, 23 ноября. Прелимы начнутся в 11.00 по московскому времени, основной кард — в 14.00 мск.

В главном событии вечера состоится бой россиянина Петра Яна и бразильского бойца Дейвисона Фигередо. В соглавном поединке подерутся китаянка Ян Сяонань и бразильянка Табата Риччи. Также в октагон выйдут российский боец Муслим Салихов и Сонг Кинан из Китая.

Основной кард UFC Fight Night 248

Петр Ян — Дейвисон Фигейреду

Ян Сяонань — Табата Риччи

Сонг Кинан — Муслим Салихов

Ванг Конг — Габриэлла Фернандес

Волкан Оздемир — Карлос Олберг

Жанг Мингианг — Оззи Диаз

Предварительный кард UFC Fight Night 248

Баергенг Джиелейиси —Суянг Ю

Киру Синх Сахота — Донгхун Чой

Ши Мин — Фен Ксяокан

Ньямджаргал Тумендемберел — Карлос Хернандез

Лонэ Кавана — Хосе Очоа

Ксяо Лон — Куанг Ле

Махешат — Николас Мотта

В полном объеме UFC Fight Night 248 покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен на «Матч ТВ».

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