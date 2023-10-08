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UFC Fight Night 229: Грин нокаутировал Доусона и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 229, в главном бою которого Бобби Грин (31-14) победил Гранта Доусона (20-2) нокаутом в первом раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легкий вес: Бобби Грин (США) победил Гранта Доусона (США) — KO, 1-й раунд.

Средний вес: Джо Пайфер (США) победил Абдула Разак Альхассана (Гана) — Технический сабмишн, 2-й раунд.

Средний вес: Хоакин Бакли (США) победил Алекса Мороно (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-26).

Легкий вес: Дрю Добер (США) победил Рикки Гленна (США) — TKO, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Билли Алджио (США) победил Александра Эрнандеса (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Предварительные бои:

Минимальный вес: Каролина Ковалькевич (Польша) победила Диану Бельбиц (Румыния) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Наилегчайший вес: Нейт Менесс (США) победил Матеуса Мендонсу (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.

Минимальный вес: Ванесса Демопулос (США) победила Канако Мурату (Япония) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Аожи Цилэн (Китай) победил Александра Муньоса (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Джей Джей Олдрич (США) победила Монтану де ла Росу (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Бобби Грин
Каролина Ковалькевич
Хоакин Бакли
UFC
ММА
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