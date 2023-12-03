Россиянин Арман Царукян проведет поединок против американца Бенеила Дариуша в рамках турнира UFC Fight Night 233 в ночь на 3 декабря. Вечер ММА пройдет в Остине, штата Техас (США). Ориентировочное время начала поединка — в 5.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию событий турнира. Ключевые моменты вечера смешанных единоборств будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC Fight Night 233 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

27-летний российский боец провел в ММА 23 поединка, в которых одержал 20 побед и три поражения. На счету 34-летнего представителя США — 22 победы, пять поражений и одна ничья.

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