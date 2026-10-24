Петр Ян выйдет на бой с Мерабом Двалишвили вместе с сыном
Чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян выйдет на бой против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 со старшим сыном Даниилом, сообщает ТАСС.
По данным источника, для сына российского бойца подготовлен отдельный комплект экипировки.
Поединок Яна и Двалишвили состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Титульный бой станет со-главным событием вечера.
В главном событии турнира UFC 333 встретятся россиянин Мовсар Евлоев и австралиец Александр Волкановски.
Источник: ТАСС
Новости