Мурзаканов проиграл Рейесу техническим нокаутом в первом раунде

Российский боец Азамат Мурзаканов проиграл американцу Доминику Рейесу техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Судья остановил поединок после того, как Мурзаканов упал после пропущенного хай-кика, а соперник стал его добивать. Это второе досрочное поражение россиянина подряд.

Теперь рекорд Мурзаканова составляет 16 побед при 2 поражениях. У Рейеса это 17 победа при 5 поражениях в профессиональных ММА.

Главным событием вечера в Абу-Даби станет титульный бой россиянина Мовсара Евлоева и австралийца Александра Волкановски. Со-главным событием турнира станет титульный бой россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили.

ММА UFC: Мурзаканов — Рейес

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