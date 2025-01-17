UFC 311: во сколько начнется трансляция и все бои карда турнира

Турнир UFC 311 состоится в ночь на воскресенье 19 января

Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы, 18 января, на воскресенье, 19 января. Мероприятие состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США).

Турнир начнется в 2.00 по московскому времени с боев ранних прелимов, основной кард стартует в 6.00 мск.

В рамках вечера UFC запланированы два титульных поединка: в легком весе за чемпионский пояс сразятся Ислам Махачев и Арман Царукян, а в легчайшем — Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов.

Все бои турнира также можно смотреть на онлайн-ресурсе UFC Fight Pass и канале «Матч Боец!» (c 2.00 мск).

Главный кард также покажут телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала (начало прямого эфира в 6.00 мск).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311.