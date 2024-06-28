UFC 303: время начала прямой трансляции боев турнира по московскому времени

Турнир по ММА UFC 303 начнется в ночь с 29 на 30 июня в

Турнир по ММА UFC 303 пройдет в ночь с 29 на 30 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало — в 01:00 по московскому времени.

В главном событии ивента запланирована защита титула действующего чемпиона полутяжелого дивизиона Алекса Перейры. Бразилец выйдет в октагон против бывшего обладателя титула чеха Иржи Прохазки. Полный кард доступен в материале по ссылке на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию турнира в полном объеме покажут по подписке на официальной платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Бесплатно следить за боями главного карда UFC 303 можно в эфире телеканала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта