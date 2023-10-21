UFC 294: время начала и где смотреть трансляцию турнира

Турнир UFC 294 в Абу-Даби начнется в 17.00 мск 21 октября

Турнир по смешанным единоборствам UFC 294 начнется в 17.00 по московскому времени в субботу, 21 октября. Мероприятие пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ) в комплексе «Этихад Арена» на территории «UFC Fight Island».

В 17.00 должны начаться поединки предварительного карда турнира UFC 294. Основной кард стартует в 21.00 мск. В главном поединке вечера российский чемпион легкой весовой категории UFC Ислам Махачев подерется с австралийцем Алексом Волкановски.

Телеканал «Матч Боец» покажет видеотрансляцию предварительного карда, начало — в 16.55. Смотреть видеотрансляцию боев основного карда UFC 294 можно будет на «Матч ТВ» бесплатно и в сервисе UFC Fight Pass платно по подписке.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.

Поединки основного карда UFC 294 и время начала

21.00 (мск). Саид Нурмагомедов (Россия) — Муин Гафуров (Таджикистан)

21.30. Икрам Алискеров (Россия) — Ворли Алвес (Бразилия)

22.00. Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия)

22.30. Хамзат Чимаев (Швеция/Россия) — Камару Усман (Нигерия)

23.00. Ислам Махачев (Россия) — Алекс Волкановски (Австралия)

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале