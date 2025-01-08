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Турнир UFC 311: когда бои Нурмагомедов vs Двалишвили и Махачев vs Царукян

На турнире UFC 311 состоятся бои Нурмагомедов vs Двалишвили и Махачев vs Царукян
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Турнир UFC 311 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Событие состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США).

Вечер ММА начнется в 02.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 06.00 мск, в нем запланированы пять поединков, два будут титульными.

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили будет защищать пояс в бою с Умаром Нурмагомедовым, а Ислам Махачев — титул в легком весе в поединке с Арманом Царукяном. Эти поединки ожидаются не ранее 07.30 и 08.00 19 января соответственно.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

В главном карде турнира UFC 311 также состоятся бои Бениэл Дариуш — Ренато Мойкано, Иржи Прохазка — Джамал Хилл и Кевин Холлэнд — Ренье де Риддер.

Турниры UFC в России показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Телепрограмма на 19 января на сайте медиахолдинга пока отсутствует. Обычно «Матч! Боец» транслирует все бои, а «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (бесплатно) — только главный кард. Также в полном объеме шоу можно смотреть на платформе UFC Fight Pass (по подписке).

UFC 311
Арман Царукян
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