Тренер Махачева заявил, что спортсмен находится в невероятной физической и ментальной форме

Хавьер Мендес, основатель зала AKA и тренер чемпиона легкого дивизиона UFC Ислама Махачева, рассказал о форме россиянина в преддверии реванша с Александром Волкановски.

«Форма Ислама лучше, чем в последнем поединке. Сейчас он лучше с точки зрения здоровья, весогонки и духа. Он в невероятной форме как физически, так и ментально. Я на 100% согласен с тем, что Волкановски будет драться с другим Махачевым. В Австралии у Ислама было 24 часа на восстановление. Сейчас у него 36 часов на это. Кроме того, у него была действительно тяжелая весогонка, в этот раз такого не было. Безусловно, каждая весогонка тяжела. Во время последнего поединка Волкановски был тяжелее Махачева на два фунта. Но Александр не большой парень, Ислам — большой парень. Махачев подошел к первому поединку не восстановившимся. Но я вас уверяю, в этот раз все будет иначе. Махачев будет тяжелее», — приводит слова Мендеса MMA.Metaratings.ru.

Махачеву будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Бой возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби. Поединок состоится 21 октября после 21.00 мск.