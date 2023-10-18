Тренер Косты: «Чимаев отправлял сообщения будущей жене Пауло — он пошел не по тому пути»

Эрик Альбаррасин, тренер бойца ММА Пауло Косты, рассказал о взаимоотношениях между бразильцем и Хамзатом Чимаевым. Он заявил, что его подопечный и Чимаев не любят друг друга.

«Когда они встретились в UFC PI в Вегасе, это было опасно. Их пришлось разнимать. На самом деле, с этого и началось их противостояние, с потасовки в UFC PI. Слава богу, они не встретились до боя. Потому что произошла бы драка за кулисами. Эти парни не любят друг друга. Пауло говорил что-то о Хамзате, а он говорил что-то о Пауло в ответ. Хамзат... вы знаете, он отправлял сообщения будущей жене Пауло. Так что он пошел не по тому пути в этом трештоке. Он отправил фотографию с боя Пауло против Адесаньи. И сказал: «Как ты можешь быть с ним, когда ему нравятся только черные парни? Ну, и там была фотография, на которой Исраэль сзади него после победы», — приводит Sport24 слова тренера.

Коста и Чимаев должны были провести бой 21 октября. Однако в преддверии поединка бразильский боец получил травму и перенес операцию на локте. Спортсмен отмечал, что ему наложили 10 швов.

На счету 29-летнего Чимаева 12 побед и ни одного поражения в ММА. В активе 32-летнего Косты 2 поражения при 14 победах.