Тренер Гана: «Павлович отказался драться с Сирилом»

Фернанд Лопес, тренер второго номера рейтинга в тяжелом весе Сирила Гана (12-2), заявил, что Ган не мог драться, потому что снимался в фильме Netflix.

«Сирил никогда не отказывался от боя [с Томом Аспиналлом]. Он не мог участвовать в боях, и даже когда представители UFC обращались к нему — я могу показать вам сообщение — они писали: «Мы знаем, что у вас съемки фильма, но можете ли вы отложить съемки и принять бой?» Единственное предложение по UFC 300 было Павловичу, и Павлович отказался», — сказал Лопес MMAJunkie.

Александр Волков (38-10) победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.