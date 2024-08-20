Тренер дю Плесси: «Надеемся на бой с Перейрой в декабре»

Тренер чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса дю Плесси (22-2) Морне Виссер хочет, чтобы матчмейкеры организовали бой его подопечного с чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (11-2) в декабре.

«Я не позволю Перейре спуститься в средний вес. Мы будем набирать вес. Мы не хотим, чтобы он сказал потом, что был истощен весогонкой и поэтому проиграл. Поэтому теперь мы будем набирать вес, и я уверен, что организация не будет против. Я не буду ждать, пока он спустится, мы будем набирать вес сами. Перейра дерется в октябре, поэтому я очень надеюсь, что организация позволит нам провести бой в декабре», — сказал Виссер Submission Radio.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) проведут поединок 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.