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31 июля, 23:20

Тренер Шары Буллета: «Он пират, может последним прийти на взвешивание»

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Гор Азизян, тренер бойцов UFC Шарабутдина Магомедова и Богдана Гуськова, рассказал, чем они отличаются друг от друга.

— Богдан тренируется два раза в день, ждет соперника. Гуськов сейчас в топ-12 UFC. Не помню такого дебютанта, который бы дрался в первом бою с шестым номером. Богдан набирает обороты, хотим следующий бой организовать с Энтони Смитом. Гуськов работает как робот. За свою тренерскую карьеру я не видел человека, который бы дышал лучше Богдана.

Если бы Гуськов прилетел на бой с Оздемиром раньше на несколько дней, то победил бы Волкана. Богдан — эталон дисциплины, пунктуальности. Шарабутдин же пират, он живет так, как пираты. Он может последним прийти на взвешивание, последним выйти из самолета. Причем он не специально делает это. Я еще его подгоняю постоянно. Без меня он несколько раз пропускал собеседования в посольствах, — сказал Азизян Metaratings.ru.

В активе Шарабутдина Магомедова 13 побед и ни одного поражения. Гуськов за свою профессиональную карьеру одержал 16 побед и потерпел три поражения.

Источник: Metaratings.ru
Богдан Гуськов
Шарабутдин Магомедов
UFC
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