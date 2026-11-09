Трамп признался, что пошутил о назначении главы UFC Уайта пресс-секретарем Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предложение назначить главу UFC Дану Уайта пресс-секретарем Белого дома было шуткой.

«Я, конечно, пошутил», — сказал Трамп журналистам.

Ранее американский президент в своей соцсети Truth Social предложил Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома, а российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова назначить его помощниками.

Позднее The Washington Post сообщил, что предложение Трампа не было серьезным.