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Трамп признался, что пошутил о назначении главы UFC Уайта пресс-секретарем Белого дома

Трамп признался, что пошутил о назначении главы UFC Уайта пресс-секретарем Белого дома

Сергей Ярошенко

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предложение назначить главу UFC Дану Уайта пресс-секретарем Белого дома было шуткой.

«Я, конечно, пошутил», — сказал Трамп журналистам.

Ранее американский президент в своей соцсети Truth Social предложил Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома, а российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова назначить его помощниками.

Позднее The Washington Post сообщил, что предложение Трампа не было серьезным.

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Дана Уайт
Дональд Трамп
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