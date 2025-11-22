Уланбеков проиграл Хоригути удушающим приемом на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре

Россиянин Тагир Уланбеков уступил японцу Киоджи Хоригучи на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

Бой завершился победой японца удушающим приемом в третьем раунде.

34-летний Уланбеков потерпел 4-е поражение при 17 победах. У россиянина прервалась победная серия из четырех боев.

35-летний Хоригучи одержал 35-ю победу при 5 поражениях, еще один бой в его карьере признан несостоявшимся.

ММА UFC: Уланбеков — Хоригучи