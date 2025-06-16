Российский боец Тагир Уланбеков и Азат Максум из Казахстана проведут поединок в наилегчайшем весе на UFC Fight Night в субботу, 21 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан). Начало турнира — в 19.00 по московскому времени.

33-летний Уланбеков в ММА провел 18 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения. Его рост — 168 см, размах рук — 178 см. Последний раз Тагир выходил в октагон в январе 2025 года, тогда россиянин победил Клэйтона Карпентера единогласным решением судей.

30-летний Максум имеет профессиональный рекорд — 17 побед и одно поражение. Его рост — 173 см, размах рук — 173 см. В предыдущем поединке, который состоялся в феврале 2024-го, казахстанский боец проиграл Чарльзу Джонсону единогласным решением судей.