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8 декабря, 23:11

Сидельников считает, что Евлоев заслужил титульный поединок против Топурии

Алина Савинова
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Спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников поделился впечатлениями от победы Мовсара Евлоева над Алджамейном Стерлингом на UFC 310.

«Не ожидал, что бой Евлоева и Стерлинга будет настолько динамичным и хорошим. Думал, что будет скучновато из-за борьбы, но этот поединок оказался очень интересным, я под впечатлением. Евлоев заслуженно и безоговорочно выиграл, кайфанул от этого боя. Турнир вообще получился довольно неплохим. Заслужил ли Евлоев титульный бой с Илией Топурией? Почему нет? Он идет на хорошей серии, победил бывшего чемпиона, который входит в топ весовой категории. Надо Евлоеву давать что-то большее», — цитирует Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

8 декабря на турнире UFC 310 Евлоев победил Стерлинга единогласным судейским решением. 30-летний россиянин провел 19 боев в профессиональных ММА и во всех одержал победу.

Источник: Metaratings.ru.
Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
ММА
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