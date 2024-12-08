Сидельников считает, что Евлоев заслужил титульный поединок против Топурии

Спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников поделился впечатлениями от победы Мовсара Евлоева над Алджамейном Стерлингом на UFC 310.

«Не ожидал, что бой Евлоева и Стерлинга будет настолько динамичным и хорошим. Думал, что будет скучновато из-за борьбы, но этот поединок оказался очень интересным, я под впечатлением. Евлоев заслуженно и безоговорочно выиграл, кайфанул от этого боя. Турнир вообще получился довольно неплохим. Заслужил ли Евлоев титульный бой с Илией Топурией? Почему нет? Он идет на хорошей серии, победил бывшего чемпиона, который входит в топ весовой категории. Надо Евлоеву давать что-то большее», — цитирует Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

8 декабря на турнире UFC 310 Евлоев победил Стерлинга единогласным судейским решением. 30-летний россиянин провел 19 боев в профессиональных ММА и во всех одержал победу.