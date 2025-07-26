Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Марк-Андре Барио: трансляция боя турнира UFC начнется ориентировочно в 23.00 мск

Шара Буллет и Марк-Андре Барио сразятся на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин Шарабутдин Магомедов проведет бой с канадцем Марком-Андре Баррио на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Поединок пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется около 23.00 по московскому времени. Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC. Результаты боев можно отслеживать в ленте новостей раздела UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире поединок главного карда покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

ММА UFC: Магомедов — Баррио

Шара Буллет одержал 15 побед и потерпел одно поражение на профессиональном уровне. Баррио — 17 побед и 9 поражений.