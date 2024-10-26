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Шара Буллет после победы над Петросяном: «Я лучший ударник среднего дивизиона, я размажу Адесанью»

Алина Савинова
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Российский средневес Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) прокомментировал победу над представителем Армении Арменом Петросяном на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Спасибо всем, я счастлив. Слушайте, парни, я лучший ударник этого дивизиона, я размажу Израэля Адесанью. Встаньте со своих мест, этот остров взят пиратом, не паникуем. Дана Уайт, я пришел за моим золотом. Когда я записался на тайский бокс, мой старший брат Махач, это был его любимый прием, я перенял его у него, я всегда его тренировал, но не получалось реализовать в бою, теперь получилось. Теперь это мой удар, я его запатентовал!» — сказал Буллет после боя.

30-летний Магомедов нокаутировал соперника двойным бэкфистом в конце второго раунда. Он идет на серии без поражений в профессиональных ММА — 15-0. На счету 33-летнего Петросяна теперь 8 побед и 3 поражения.

Илия Топурия и&nbsp;Макс Холлоуэй. Топурия — Холлоуэй, Уиттакер — Чимаев, бои Анкалаева и Шары Буллета. Онлайн-трансляция UFC 308
Армен Петросян
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА
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Шара Буллет победил Петросяна нокаутом на турнире UFC 308

Появилось видео эффектного нокаута Шары Буллета в бою с Петросяном на турнире UFC 308

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