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Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Бруно Силва: время начала и трансляция боя UFC 294

Шара Буллет подерется с Бруно Силвой на турнире UFC 294 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Шарабутдин Магомедов.
Фото Соцсети

21 октября, в субботу, на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ) бой россиянина Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) и бразильца Бруно Сильвы откроет турнир UFC 294. Ранний предварительный кард начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294. Трансляцию боя Шара Буллет — Бруно Сильва в прямом эфире покажет телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass.

29-летний Магомедов провел 15 боев в ММА, все завершились победой. Предыдущий поединок состоялся 11 декабря 2022 года, тогда на турнире TFC 10 российский боец победил нокаутом Кушала Виасу (Индия).

В активе 34-летнего Сильвы в ММА — 23 победы и 9 поражений. Последний раз он выходил в октагон 24 июня 2023 года. Это было на турнире UFC on ABC 5, где бразилец проиграл сабмишном Брендану Аллену из США.

UFC 294: полный кард и расписание боев турнира Махачев — Волкановски 21 октября

Бруно Сильва
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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