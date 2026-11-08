Шара Буллет проведет бой с Адесаньей на турнире UFC в Саудовской Аравии

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов проведет поединок в среднем весе против бывшего чемпиона UFC Исраэля Адесаньи. Бой возглавит турнир UFC Saudi Arabia, который пройдет 5 декабря в Эр-Рияде.

32-летний Магомедов занимает 15-е место в рейтинге среднего веса UFC, 37-летний Адесанья — девятое. Россиянин одержал 17 побед при одном поражении в профессиональной карьере, его рекорд в UFC составляет 6-1. После единственного поражения от Майкла Пейджа Магомедов выиграл два боя подряд — у Марка-Андре Баррио и Мишела Перейры.

На счету Адесаньи 24 победы и шесть поражений в ММА. Бывший чемпион UFC подходит к поединку на серии из четырех поражений. В последних трех боях он досрочно уступил Дрикусу дю Плесси, Нассурдину Имавову и Джо Пайферу.

Для Магомедова предстоящий поединок станет первым главным событием турнира UFC в карьере.