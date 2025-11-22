Газиев проиграл нокаутом Кортес-Акосте на турнире UFC Fight Night 265
Представляющий Бахрейн Шамиль Газиев потерпел досрочное поражение в бою с доминиканцем Валдо Кортес-Акостой на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.
Поединок завершился нокаутом в первом раунде.
35-летний уроженец Дагестана Газиев потерпел второе поражение в карьере при 14 победах.
34-летний Кортес-Акоста одержал 16-ю победу в карьере при двух поражениях. Он провел второй бой за последние три недели. 1 ноября Кортес-Акоста нокаутировал Анте Делию на турнире UFC Fight Night 263.
ММА UFC: Кортес-Акоста — Газиев
