Газиев проиграл нокаутом Кортес-Акосте на турнире UFC Fight Night 265

Представляющий Бахрейн Шамиль Газиев потерпел досрочное поражение в бою с доминиканцем Валдо Кортес-Акостой на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

Поединок завершился нокаутом в первом раунде.

35-летний уроженец Дагестана Газиев потерпел второе поражение в карьере при 14 победах.

34-летний Кортес-Акоста одержал 16-ю победу в карьере при двух поражениях. Он провел второй бой за последние три недели. 1 ноября Кортес-Акоста нокаутировал Анте Делию на турнире UFC Fight Night 263.

ММА UFC: Кортес-Акоста — Газиев