Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:00

Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров: прогноз и результат боя на турнире UFC 294

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец ММА Саид Нурмагомедов.
Саид Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Российский легковес смешанных единоборств Саид Нурмагомедов проведет поединок против представителя Таджикистана Муина Гафурова на турнире UFC 294 21 октября. Их бой основного карда пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 294. Сервис UFC Fight Pass (по подписке) и телеканал «Матч ТВ» (бесплатно) покажут видеотрансляцию поединка Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров в прямом эфире.

Эксперт «РБ-Спорт» Сергей Ващенко считает, что 31-летний россиянин по очкам одолеет своего 27-летнего оппонента.

«Очевидно, что бой будет диктовать российский спортсмен, — приводит слова Ващенко «РБ-Спорт». — Но не стоит рассчитывать на то, что противостояние завершится досрочно. Оба бойца никогда не проигрывали нокаутами и сабмишенами. Нурмагомедов одолеет Гафурова по очкам».

Автор «Ведомости Спорт» Александр Бокулёв допускает, что поединок Нурмагомедова с Гафуровым не завершится досрочно.

«Высока вероятность, что большая часть поединка пройдет в аккуратном темпе. Риска и регулярных обострений от соперников ждать не приходится. При этом оба не проигрывали досрочно, поэтому ставка на полный бой выглядит оптимальным вариантом», — написал Бокулёв.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

Муин Гафуров
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Винисиус поддержал травмированного форварда сборной Бразилии Неймара
«Грубая расистская, этническая дискриминация». Владимир Путин — о действиях МОК
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Материалы сюжета: UFC 294: Ислам Махачев — Алекс Волкановски и Хамзат Чимаев — Камару Усман
Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей: прогноз и результат боя на турнире UFC 294
Шара Буллет — Бруно Сильва: прогноз и результат боя на турнире UFC 294
Пауло Коста уверен, что Усман получил травму на открытой тренировке
Тренер Волкановски: «В грэпплинге нет ни одного хорошего самбиста»
Шара Буллет хочет выйти на бой в UFC с флагом России
Джонс ответил Махачеву: «Желаю тебе всего наилучшего, Хабиби»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей: прогноз и результат боя на турнире UFC 294
Новости
RSS RSS
Все новости