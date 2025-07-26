Саид Нурмагомедов — Брайс Митчелл: трансляция боя на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин Саид Нурмагомедов и американец Брайс Митчелл проводят бой в легчайшем дивизионе на UFC on ABC 9. Вечер ММА проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Митчелл — Нурмагомедов

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

Бой Нурмагомедов — Митчелл можно смотреть на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также трансляция доступна в ретрансляции федерального канала на платформах «Okko» и «Кинопоиск» ( по платной подписке).

33-летний Нурмагомедов в карьере провел 22 боя, в которых одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. На счету 30-летнего Митчелла в ММА — 17 побед и три поражения.