Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 06:18

Копылов снялся с боя с Феррейрой 24 августа на UFC Fight Night 243

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

33-летний российский средневес UFC Роман Копылов (13-3) снялся с боя с Бруно Феррейрой (12-1), который должен был состояться 24 августа на UFC Fight Night 243 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщил инсайдер Кевин в соцсети X.

На замену Копылова должен выйти 38-летний представитель Ганы Абдул Разак Альхассан (12-6).

Копылов в прошлом бою одолел Сезара Алмейду (5-1) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Роман Копылов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Песков назвал неприемлемым отказ российским журналистам в работе на Олимпиаде в Париже
Гимнаст Рис Маккленаган протестировал секс-кровать на Олимпиаде-2024
В Саратове погиб сын губернатора Бусаргина при ДТП
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
В КБР оштрафовали восемь человек за неуважение к гимну России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Алексеевой о выявленном допинге: «Грешим на спортивное питание»

Шон О'Мэлли: «Макгрегор — наркоман, который нуждается в реабилитации»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости