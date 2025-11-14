Копылов, Сусуркаев и Борщев уложились в лимиты весовых категорий перед турниром UFC 322

Российские бойцы Роман Копылов, Байсангур Сусуркаев и Вячеслав Борщев успешно прошли процедуру взвешивания перед UFC 322. Турнир пройдет в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября.

Копылов и Сусуркаев уложились в лимит среднего веса, показав 84 кг. Борщев — в лимит легкого дивизиона (70,58 кг).

Копылов проведет бой с бразильцем Грегори Родригесом, Сусуркаев — с американцем Эриком Макконико, а Борщев — с бразильцем Матеусом Камило.