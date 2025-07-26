Роберт Уиттакер — Ранье де Риддер: трансляция боя турнира UFC начнется ориентировочно в 23.55 мск

Роберт Уиттакер и Ранье де Риддер сразятся на турнире UFC в ОАЭ

Роберт Уиттакер из Австралии Ренье де Риддер из Нидерландов встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Бой начнется ориентировочно в 23.55 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию главных событий турнира UFC. Результаты боев можно отслеживать в ленте новостей раздела UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире поединок покажут платформа UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала). Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Уиттакер одержал 27 побед и потерпел восемь поражений в профессиональных ММА. У де Риддера в профессиональном рекорде 20 побед и два поражения.