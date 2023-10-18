Прохазка: «Перейра не является хорошим бойцом смешанных единоборств»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) в преддверии боя с экс-чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (8-2) заявил, что бразилец — не образец бойца смешанных единоборств.

«Я должен сказать, что Алекс не является хорошим бойцом смешанных единоборств, как на земле, так и в борьбе, но одно он умеет делать — это драться в стойке, — сказал Прохазка в интервью CBS Sports. — Мне будет интересно помериться с ним силами в стойке. Он хорош в стойке, но не очень хорош в борьбе и во всех этих аспектах. Он слишком много внимания уделяет стойке. В этом он очень хорош, но в остальном, в других аспектах, он не очень хорош. Я не слишком хороший борец, чтобы так говорить, но я думаю, что я лучше него».

Прохазка и Перейра подерутся 11 ноября на турнире UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой пройдет за титул чемпиона в полутяжелом весе.