Мирзов: «Рад, что Петр Ян победил. Наш пацан, трудяга и работяга»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал «СЭ» победу Петра Яна над бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай).

«Рад, что Петр Ян победил. Наш пацан, трудяга и работяга. Болеем за своих. Когда он сможет добраться до титульного боя? Мне кажется, что еще пару побед и будет бой за титул», — сказал Мирзов «СЭ».

Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина (50-45). Теперь на счету 31-летнего Яна 18 побед при пяти поражениях на профессиональном уровне.