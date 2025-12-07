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Супруга Петра Яна: «Мой муж — чемпион UFC. Как я горжусь тобой!»

Алина Савинова

Юлия Ян, супруга российского бойца Петра Яна, отреагировала на победу мужа в титульном поединке на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

В главном бою вечера 32-летний боец победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Ян стал первым российским бойцом UFC, который смог вернуть утраченный ранее титул.

«Все получилось! Вы видели! Это мой муж — чемпион UFC. В этой жизни возможно все. Это история. Ты уникальный. Я верила и знала! Как я горжусь тобой!» — написала Юлия Ян в соцсетях.

Российский боец получит от UFC 50 тысяч долларов в качестве бонуса за лучший поединок на турнире. Он одержал 20-ю победу в ММА при 5 поражениях.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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