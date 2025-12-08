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Ян — о статусе аутсайдера в поединке против Двалишвили: «Всем нравиться не будешь»

Алина Савинова

Российский боец UFC Петр Ян поделился мыслями о том, что находился в статусе явного аутсайдера перед поединком против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

7 декабря Ян победил соперника единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Он стал первым российским бойцом UFC, которому удалось вернуть утраченный ранее титул.

«Я знаю одно — всем нравиться по жизни ты не будешь. Я не хочу быть для кого-то кем-то. Я такой, какой я есть. Поэтому, любите или не любите меня, это ваше личное дело. Я просто люблю то, что делаю. Если у меня есть сподвижники, значит, мы одна команда», — сказал Ян на пресс-конференции.

По информации Sporty Salaries, гонорар россиянина за главный бой турнира UFC 323 составил 1,432 миллиона долларов. Грузин заработал в 1,6 раза больше — 2,342 миллиона долларов.

На счету 32-летнего Яна 20 побед и 5 поражений в ММА. 34-летний Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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