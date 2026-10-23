Ян намерен «хирургически разбирать» Двалишвили в третьем бою

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался о предстоящем третьем поединке с Мерабом Двалишвили. Россиянин планирует защитить титул на турнире UFC 333 в Абу-Даби в субботу, 24 октября.

«Хочу методично, хирургически разбирать соперника по запчастям. Но если получится достать его и нокаутировать, то я это сделаю», — сказал Ян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Соперники встречались дважды. В марте 2023 года Двалишвили победил единогласным решением судей. В декабре 2025-го Ян взял реванш, также выиграв по очкам, и вернул себе титул UFC в легчайшей весовой категории.

В 2020 году Ян впервые завоевал чемпионский пояс организации, нокаутировав Жозе Алдо. Тот поединок также состоялся в Абу-Даби. Предстоящая встреча с Двалишвили станет для российского бойца первой защитой титула после возвращения пояса.