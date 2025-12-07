Петр Ян — Мераб Двалишвили: где смотреть и во сколько начало трансляции боя UFC 323

Ян и Двалишвили проведут бой в главном событии UFC 323

Россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили сойдутся в титульном поединке на турнире UFC 323.

Время начала и во сколько бой Ян — Двалишвили

UFC 323 пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США) в ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 декабря. Основной кард начнется в 6.00 по московскому времени, бой Яна и Двалишвили станет главным событием и ожидается около 8.00 мск (рекомендуем подключиться к трансляции на полчаса раньше).

32-летний Ян имеет в профессиональных ММА 19 побед и 5 поражений. 34-летний Двалишвили на профессиональном уровне одержал 21 победу и потерпел 4 поражения.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Где смотреть UFC 323 и бой Ян — Двалишвили

Трансляцию главного карда UFC 323 проведут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн0кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 323. Результат боя Ян — Двалишвили и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC 323 — титульный бой в наилегчайшем весе между чемпионом, бразильцем Александром Пантожей и американским бойцом мьянманского происхождения Джошуа Ваном.