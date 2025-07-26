Петр Ян — Маркус Макги: трансляция боя турнира UFC начнется ориентировочно в 23.30 мск

Петр Ян и Маркус Макги сразятся на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин Петр Ян проведет бой с американцем Маркусом Макги в соглавном событии турнира UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Поединок пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется около 23.30 по московскому времени. Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC в Абу-Даби. Результаты боев можно отслеживать в ленте новостей раздела UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире поединок главного карда покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

ММА UFC: Ян — Макги

Петр Ян одержал 18 побед и потерпел 5 поражений в профессиональных ММА. У Маркуса Макги — 10 побед и 1 поражение.