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Сегодня, 16:35

Петр Ян — Дейвисон Фигейреду: началась онлайн-трансляция боя UFC

Ян и Фигейреду встретятся на UFC Fight Night в Макао 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Бывшим чемпион легчайшего дивизиона UFC, россиянин Петр Ян и бывший двукратный чемпион организации в наилегчайшем весе, бразильцем Дейвисон Фигейреду проведут бой в главном событии турнира UFC Fight Night 248 между. Вечер смешанных единоборств проходит в Макао (Китай) на арене спортивного комплекса «Galaxy Macau».

На счету 31-летнего Яна — 14 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У 36-летнего Фигейреду — 24 победы, три поражения и одна ничья.

Кенан Сонг, Петр Ян, Дейвесон Фигередо, Муслим Салихов. Петр Ян — Фигередо, Сонг — Салихов. Онлайн-трансляция UFC Fight Night 248

В прямом эфире бой Ян — Фигейреду показывает телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), канал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (при наличии подписки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC Fight Night 248. Результат боя Ян — Фигейреду, как и других поединков, можно изучать в матч-центре нашего сайта.

Дейвесон Фигередо
Петр Ян
UFC
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