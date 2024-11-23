Ян и Фигейреду встретятся на UFC Fight Night в Макао 23 ноября

Бывшим чемпион легчайшего дивизиона UFC, россиянин Петр Ян и бывший двукратный чемпион организации в наилегчайшем весе, бразильцем Дейвисон Фигейреду проведут бой в главном событии турнира UFC Fight Night 248 между. Вечер смешанных единоборств проходит в Макао (Китай) на арене спортивного комплекса «Galaxy Macau».

На счету 31-летнего Яна — 14 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У 36-летнего Фигейреду — 24 победы, три поражения и одна ничья.

В прямом эфире бой Ян — Фигейреду показывает телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), канал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (при наличии подписки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC Fight Night 248. Результат боя Ян — Фигейреду, как и других поединков, можно изучать в матч-центре нашего сайта.