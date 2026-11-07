«Переходим к следующей главе». Глава UFC Уайт отреагировал на предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого дома

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа стать пресс-секретарем Белого дома.

Уайт выложил в соцсетях собственное изображение в образе пресс-секретаря Белого дома, подписав его так: «Переходим к следующей главе».

7 ноября Трамп на своей странице в Truth Social сообщил о предложении Уайту занять пост пресс-секретаря США, также попросив его привлечь к работе помощников, в числе которых — российские бойцы Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.