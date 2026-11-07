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«Переходим к следующей главе». Глава UFC Уайт отреагировал на предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого дома

Алексей Михайлов
Глава UFC Дана Уайт и президент США Дональд Трамп.
Фото AFP

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа стать пресс-секретарем Белого дома.

Уайт выложил в соцсетях собственное изображение в образе пресс-секретаря Белого дома, подписав его так: «Переходим к следующей главе».

7 ноября Трамп на своей странице в Truth Social сообщил о предложении Уайту занять пост пресс-секретаря США, также попросив его привлечь к работе помощников, в числе которых — российские бойцы Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.

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Дана Уайт
Дональд Трамп
UFC
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Трамп заявил, что предложил главе UFC Уайту должность пресс-секретаря Белого дома: «Махачева и Хабиба — в помощники»
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